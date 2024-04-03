Рябыкин — о «Витязе»: «В руководстве решили, что шансы на плей-офф потеряны, и не пытались спасти сезон»

Экс-главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» прокомментировал уход из клуба после сезона-2023/24.

— По вашим словам на одной из пресс-конференций в конце сезона читалось, что в «Витязе» вы не останетесь. Заранее понимали, что придется искать новый клуб?

— Конечно. Я стал это понимать, когда прошел дедлайн и мы никого не подписали. Для меня это больная тема. Когда есть все возможности, но мы ничего не делаем, чтобы улучшить команду, — это тяжело.

— Почему «Витязь» не подписал хотя бы одного-двух хоккеистов?

— Видимо, в руководстве решили, что шансы уже потеряны, и не хотели пытаться спасти сезон. Сэкономили.

— Какие позиции нужно было усилить?

— Я просил всего лишь одного центрального и одного защитника.

— И у клуба была возможность пригласить игроков?

— Конечно.

Рябыкин возглавлял «Витязь» с октября 2023 года. По итогам регулярного сезона КХЛ «Витязь» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.