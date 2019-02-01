Дмитрий Чернышенко: "По темпу роста КХЛ опережает ту динамику, что была в НХЛ в первые годы"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что лига по темпу роста опережает динамику НХЛ в первые годы ее существования.

Напомним, что КХЛ была образована в 2008 году, НХЛ - в 1917 году.

- Кто-то говорит, что мы перенимаем моду у НХЛ, - цитирует Чернышенко "Бизнес Online". -Но стоит признать, что мы учимся, и было бы странно не учиться у лиги с более чем столетней историей. Думаю, что по темпу роста мы опережаем ту динамику, что была в НХЛ в первые годы ее существования.

​Конечно, мы подталкиваем лигу к коммерциализации и уходу от бюджетного финансирования. Но совсем от него избавиться в ближайшее время физически невозможно в силу ограничений и специфики. В то же время это и естественный барьер для экспансии НХЛ на европейскую территорию – не самые вместительные арены, низкий средний чек посетителя и неравномерное развитие маркетинга. Нас периодически пытаются сталкивать и спрашивают: "Не боитесь ли вы, что в Москве откроют клуб НХЛ?" Я говорю, что скорее может наоборот произойти.