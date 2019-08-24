«Динамо» обыграло «Спартак», Яшкин забил в первом же матче за бело-голубых

«Динамо» в матче Кубка мэра Москвы обыграло «Спартак» со счетом 4:1.

Нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин отличился в первом же матче за московский клуб. Он реализовал большинство. В прошедшем сезоне Яшкин выступал в НХЛ.

Кубок мэра Москвы

«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Злобин — 1, 2:52 — 1:0. Полыгалов — 2 (Игумнов), 23:44 — 1:1. Хиетанен — 3 (бол.), 30:30 — 1:2. Яшкин — 1 (Шипачев, Чайковски), 41:00 — 1:3. Миронов — 2, 55:00 — 1:4.

Вратари: Беспалов — Кузнецов.

24 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».