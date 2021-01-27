«Торпедо» на выезде переиграло минское «Динамо»

«Торпедо» в гостях одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Нижегородцы переиграли соперника со счетом 3:1.

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров отметился результативной передачей в матче. Он набрал 54-е очко в сезоне и установил новый клубный рекорд результативности.

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«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Гончарук — 10 (Клус, Варнаков), 1:50 — 0:1. Клус — 10 (Уайдмэн), 13:53 — 0:2. Клус — 11 (бол., Жафяров, Серебряков), 30:34 — 0:3. Мосалев — 2 (Мартынов, Горбунов), 50:00 — 1:3.

Вратари: Фурх (58:12 — 59:52) — Серебряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (10+14+11) — 22 (11+7+4).

Судьи: Акузовский, Гофман.

27 января. Минск. «Минск-Арена». 3022 зрителя.