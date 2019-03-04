Даугавиньш выписан из больницы

Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш, получивший тяжелую травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:5), выписан из больницы, информирует ТАСС.

В конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно– белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил удаление до конца игры.

Согласно официальному протоколу матча, 30-летнему игроку был поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости. В воскресенье клуб сообщил, что состояние игрока удовлетворительное, операция ему не потребуется.