Дастин Бойд: "В "Барысе" весь коллектив работает на успех"

Нападающий "Барыса" Дастин Бойд в интервью "Известиям" рассказал о том, что атакующая игра команды приносит результат.

– В чем секрет успехов "Барыса" в этом сезоне?

– У нас прекрасный план на игру, который мы стараемся исполнить. Мы придерживаемся всех заданий тренера. В "Барысе" замечательная команда — все четыре звена в атаке отлично себя проявляют. Прекрасно действует вратарь. В общем, весь коллектив работает на успех.

– Почему весь сезон почти во всех матчах с участием "Барыса" забивается очень много голов в ваши и чужие ворота?

– Так получается. У нас хорошая команда, которая любит играть в атаке. Возможно, мы не всегда ответственно действуем на своей половине площадки. Но главное, что такая атакующая игра приносит результат.

– Насколько легко удалось адаптироваться после осеннего возвращения в "Барыс"?

– На самом деле не всегда легко вернуться и снова адаптироваться. После моего ухода в "Динамо" в "Барысе" появился новый тренер, новые игроки. Но мне повезло, что в Астане меня все знают и прекрасно приняли. Я могу быть только счастлив тому, как проходит адаптация.