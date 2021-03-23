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Плей-офф КХЛ: разгрома 4-0 во втором раунде не было четыре года

22:52
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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и в четвертой игре второго раунда Кубка Гагарина и завершил серию за минимально возможное количество матчей. Это всего шестой случай в истории КХЛ, когда серия второго раунда завершилась всухую. Ранее со счетом 4-0 побеждали только СКА и магнитогорский «Металлург» (дважды). Еще две серии (в сезоне-2008/09) закончились со счетом 3-0. «Локомотив» тогда в трех встречах разобрался со «Спартаком», московское «Динамо» — с ЦСКА.

Серии второго раунда Кубка Гагарина, которые завершались с сухим счетом

Сезон

Конференция

Победитель

Проигравший

Счета

2009/10

-

Динамо М

ЦСКА

2:1, 7:0, 5:1

2009/10

-

Локомотив

Спартак

3:1, 5:3, 5:4

2012/13

Запад

СКА

Северсталь

7:4, 4:1, 4:0, 4:2

2013/14

Восток

Металлург Мг

Сибирь

3:2 ОТ, 3:2, 2:1 ОТ, 3:2

2016/17

Восток

Металлург Мг

Барыс

4:0, 5:4 ОТ, 5:3, 3:2 ОТ

2020/21

Восток

Ак Барс

Салават Юлаев

4:1, 2:1 ОТ, 2:1, 3:2

Правда, в активе «Ак Барса» уже была победа в четырех матчах. В сезоне-2017/18 казанцы разгромили в финале конференции «Трактор». Также полуфинальные серии всухую забирали «Динамо"-2011/12. ЦСКА-2015/16 и «Магнитка"-2016/17. А два года назад ЦСКА не оставил шансов «Авангарду» в битве за Кубок Гагарина.

Серии поздних раундов Кубка Гагарина, которые завершались с сухим счетом

Сезон

Стадия

Победитель

Проигравший

Счета

2011/12

Финал конференции

Динамо М

СКА

5:4 ОТ, 2:1, 3:1, 6:1

2015/16

Финал конференции

ЦСКА

СКА

3:0, 3:2, 1:0 ОТ, 2:1

2016/17

Финал конференции

Металлург Мг

Ак Барс

2:1 ОТ, 2:0, 3:2, 4:1

2017/18

Финал конференции

Ак Барс

Трактор

2:1, 4:3, 2:1 ОТ, 3:1

2018/19

Финал

ЦСКА

Авангард

5:2, 3:0, 2:0, 3:2 ОТ

(Кирилл Бурдаков)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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