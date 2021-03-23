Плей-офф КХЛ: разгрома 4-0 во втором раунде не было четыре года
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и в четвертой игре второго раунда Кубка Гагарина и завершил серию за минимально возможное количество матчей. Это всего шестой случай в истории КХЛ, когда серия второго раунда завершилась всухую. Ранее со счетом 4-0 побеждали только СКА и магнитогорский «Металлург» (дважды). Еще две серии (в сезоне-2008/09) закончились со счетом 3-0. «Локомотив» тогда в трех встречах разобрался со «Спартаком», московское «Динамо» — с ЦСКА.
Серии второго раунда Кубка Гагарина, которые завершались с сухим счетом
|
Сезон
|
Конференция
|
Победитель
|
Проигравший
|
Счета
|
2009/10
|
-
|
Динамо М
|
ЦСКА
|
2:1, 7:0, 5:1
|
2009/10
|
-
|
Локомотив
|
Спартак
|
3:1, 5:3, 5:4
|
2012/13
|
Запад
|
СКА
|
Северсталь
|
7:4, 4:1, 4:0, 4:2
|
2013/14
|
Восток
|
Металлург Мг
|
Сибирь
|
3:2 ОТ, 3:2, 2:1 ОТ, 3:2
|
2016/17
|
Восток
|
Металлург Мг
|
Барыс
|
4:0, 5:4 ОТ, 5:3, 3:2 ОТ
|
2020/21
|
Восток
|
Ак Барс
|
Салават Юлаев
|
4:1, 2:1 ОТ, 2:1, 3:2
Правда, в активе «Ак Барса» уже была победа в четырех матчах. В сезоне-2017/18 казанцы разгромили в финале конференции «Трактор». Также полуфинальные серии всухую забирали «Динамо"-2011/12. ЦСКА-2015/16 и «Магнитка"-2016/17. А два года назад ЦСКА не оставил шансов «Авангарду» в битве за Кубок Гагарина.
Серии поздних раундов Кубка Гагарина, которые завершались с сухим счетом
|
Сезон
|
Стадия
|
Победитель
|
Проигравший
|
Счета
|
2011/12
|
Финал конференции
|
Динамо М
|
СКА
|
5:4 ОТ, 2:1, 3:1, 6:1
|
2015/16
|
Финал конференции
|
ЦСКА
|
СКА
|
3:0, 3:2, 1:0 ОТ, 2:1
|
2016/17
|
Финал конференции
|
Металлург Мг
|
Ак Барс
|
2:1 ОТ, 2:0, 3:2, 4:1
|
2017/18
|
Финал конференции
|
Ак Барс
|
Трактор
|
2:1, 4:3, 2:1 ОТ, 3:1
|
2018/19
|
Финал
|
ЦСКА
|
Авангард
|
5:2, 3:0, 2:0, 3:2 ОТ
(Кирилл Бурдаков)
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