Плей-офф КХЛ: разгрома 4-0 во втором раунде не было четыре года

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и в четвертой игре второго раунда Кубка Гагарина и завершил серию за минимально возможное количество матчей. Это всего шестой случай в истории КХЛ, когда серия второго раунда завершилась всухую. Ранее со счетом 4-0 побеждали только СКА и магнитогорский «Металлург» (дважды). Еще две серии (в сезоне-2008/09) закончились со счетом 3-0. «Локомотив» тогда в трех встречах разобрался со «Спартаком», московское «Динамо» — с ЦСКА.

Серии второго раунда Кубка Гагарина, которые завершались с сухим счетом

Сезон Конференция Победитель Проигравший Счета 2009/10 - Динамо М ЦСКА 2:1, 7:0, 5:1 2009/10 - Локомотив Спартак 3:1, 5:3, 5:4 2012/13 Запад СКА Северсталь 7:4, 4:1, 4:0, 4:2 2013/14 Восток Металлург Мг Сибирь 3:2 ОТ, 3:2, 2:1 ОТ, 3:2 2016/17 Восток Металлург Мг Барыс 4:0, 5:4 ОТ, 5:3, 3:2 ОТ 2020/21 Восток Ак Барс Салават Юлаев 4:1, 2:1 ОТ, 2:1, 3:2

Правда, в активе «Ак Барса» уже была победа в четырех матчах. В сезоне-2017/18 казанцы разгромили в финале конференции «Трактор». Также полуфинальные серии всухую забирали «Динамо"-2011/12. ЦСКА-2015/16 и «Магнитка"-2016/17. А два года назад ЦСКА не оставил шансов «Авангарду» в битве за Кубок Гагарина.

Серии поздних раундов Кубка Гагарина, которые завершались с сухим счетом

Сезон Стадия Победитель Проигравший Счета 2011/12 Финал конференции Динамо М СКА 5:4 ОТ, 2:1, 3:1, 6:1 2015/16 Финал конференции ЦСКА СКА 3:0, 3:2, 1:0 ОТ, 2:1 2016/17 Финал конференции Металлург Мг Ак Барс 2:1 ОТ, 2:0, 3:2, 4:1 2017/18 Финал конференции Ак Барс Трактор 2:1, 4:3, 2:1 ОТ, 3:1 2018/19 Финал ЦСКА Авангард 5:2, 3:0, 2:0, 3:2 ОТ

(Кирилл Бурдаков)