Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк назван самым уважаемым игроком КХЛ по опросу хоккеистов, сообщает официальный сайт лиги. В голосовании принимали участие более 200 игроков.

Дацюк набрал 32 процента голосов. В тройку вошли Сергей Мозякин из «Металлурга» (22 процента) и Данис Зарипов из «Ак Барса» (11 процентов).

В пятерку также вошли Александр Свитов («Локомотив», 4,3 процента) и Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 2,9 процента).