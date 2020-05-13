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Дацюк — самый уважаемый игрок КХЛ по опросу хоккеистов, Зарипов и Мозякин — в тройке

19:30
Павел Дацюк и Сергей Мозякин. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
Павел Дацюк и Сергей Мозякин. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
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Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк назван самым уважаемым игроком КХЛ по опросу хоккеистов, сообщает официальный сайт лиги. В голосовании принимали участие более 200 игроков.

Дацюк набрал 32 процента голосов. В тройку вошли Сергей Мозякин из «Металлурга» (22 процента) и Данис Зарипов из «Ак Барса» (11 процентов).

В пятерку также вошли Александр Свитов («Локомотив», 4,3 процента) и Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 2,9 процента).

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