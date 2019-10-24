ЦСКА уступил «Йокериту» и прервал серию из семи побед

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Йокериту» — 0:3. Отличились Саку Мяеналанен, Йессе Йоэнсууу и и Джон Норман. Армейцы прервали серию из семи побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Мяеналанен — 1 (Анттила, Лехтонен), 27:10 — 0:1. Йоэнсуу — 4 (бол., Норман, Грант), 43:04 — 0:2. Норман — 3 (п.в., О`Нилл), 59:54 — 0:3.

Вратари: Сорокин (58:10 — 59:54) — Калниньш.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (8+8+13) — 22 (9+8+5).

Судьи: Гусев, Хрибик.

24 октября. Москва. «ЦСКА Арена».