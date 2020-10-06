ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА выиграл у московского «Динамо» (2:0).

В составе победителей отличились Михаил Науменков и Николай Голдобин. Армейцы набрали 23 очка и лидируют в Западной конференции. «Динамо» на четвертом месте — 15 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Науменков — 1 (Попов, Светлаков), 25:03 — 1:0. Голдобин — 2 (Лайпсик), 46:24 — 2:0.

Вратари: Шарыченков — Бочаров (58:14).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (10+15+6) — 28 (15+3+10).

Судьи: Раводин, Фатеев.

6 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2417 зрителей