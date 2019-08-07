ЦСКА обыграл "Адмирал", а "Спартак" оказался сильнее "Слована"

ЦСКА в товарищеском матче, проходившем в Москве, обыграл "Адмирал" со счетом 3:1, а "Спартак" оказался сильнее "Слована" на турнире в Чехии - 5:3.

Товарищеский матч

ЦСКА - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: В. Стрельцов - 2 (бол.), 25:09 - 0:1. Светлаков - 2 (Толчинский, Попов), 32:36 - 1:1. Слепышев - 1 (Робинсон, Окулов), 34:44 - 2:1. Мамин - 1 (бол., Робинсон, Вей), 52:28 - 3:1.

Вратари: Юханссон - Олкинуора.

Броски: 23 (1+15+7) - 14 (9+4+1).

Судьи: Гофман, Раводин.

7 августа. Москва. "ЦСКА Арена".

Mountfield Cup

"Спартак" (Москва) - "Слован" (Братислава) - 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

Голы: Пулиш - 1 (бол.), 4:36 - 0:1. Цыплаков - 2 (Лещенко), 5:43 - 1:1. Бобал - 1, 14:52 - 1:2. Никонцев - 2 (буллит), 19:19 - 2:2. Мезарош - 1 (Вандас), 27:43 - 2:3. Даугавиньш - 1 (Ганзл), 47:32 - 3:3. Шабловский - 2 (Кутузов), 50:15 - 4:3. Карсумс - 2 (п.в., Ганзл), 59:54 - 5:3.

Вратари: Беспалов - Габал (19:30 - 19:54).

7 августа. Градец-Кралове. Zimni stadion v Hradci Kralove.