ЦСКА — «Локомотив»: армейцы ведут со счетом 3:0 после двух периодов седьмого матча

ЦСКА обыгрывает «Локомотив» после двух периодов седьмого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:0.

Единственную шайбу красно-синих во втором периоде забросил Владислав Каменев. В первом периоде у ЦСКА отличились Антон Слепышев и Виталий Абрамов.

Победитель матча выиграет серию и выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

В финале Восточной конференции встретятся «Ак Барс» и «Авангард».