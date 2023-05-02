ЦСКА и «Амур» совершили обмен

ЦСКА и «Амур» произвели обмен, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В Хабаровск отправился нападающий Роман Макаров, а москвичи получили денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне Макаров выступал в МХЛ за «Красную Армию». 19-летний форвард провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.