Вратарь из ВХЛ Романов подписал контракт с «Сан-Хосе»

Вратарь Георгий Романов из системы «Автомобилиста» подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе», об этом специально «СЭ» сообщил агент игрока Сергей Исаков.

Минувший сезон 23-летний голкипер провел в клубе ВХЛ «Горняк». Провел за команду 31 игру, с процентом отраженных бросков 90,7 и коэффициентом надежности 2,81.