ЦСКА одержал первую победу под руководством Сергея Федорова

ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. В матче регулярного чемпионата московский клуб одолел рижское «Динамо» на своей площадке — 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий Сергей Андронов, который отличился в меньшинстве в концовке третьего периода.

Эта победа стала первой для красно-синих под руководством главного тренера Сергея Федорова.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров), 26:54 — 1:0. Елисеев — 1 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 29:08 — 1:1. Шинкарук — 1 (Пуарье), 29:54 — 1:2. Слепышев — 1 (бол., Валльмарк, Нестеров), 47:43 — 2:2. Андронов — 1 (мен., Попов), 57:42 — 3:2.

Вратари: Рейдеборн — Маттссон (58:50 — 59:50, 59:56).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (11+9+12) — 23 (6+11+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

4 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».