Чинахов считает, что «Авангард» победит «Ак Барс» в финале Востока

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов рассказал «СЭ» о шансах команды на победу в предстоящей игре против «Ак Барса» в финале Востока.

«У нас есть все шансы на победу в игре с «Ак Барсом». Думаю, что смогу забросить шайбу. Тренер дал установку хорошо подготовиться к встрече, максимально позитивно выйти и отыграть матч», — рассказал Чинахов «СЭ».

20-летний форвард провел в этом плей-офф 9 матчей и забросил 4 шайбы. Первый матч финала конференции Востока «Ак Барс» — «Авангард» состоится в эту субботу 3 апреля в 17:00.

(Вероника Ротенберг)