Чинахов считает, что «Авангард» победит «Ак Барс» в финале Востока
14:15
Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов рассказал «СЭ» о шансах команды на победу в предстоящей игре против «Ак Барса» в финале Востока.
«У нас есть все шансы на победу в игре с «Ак Барсом». Думаю, что смогу забросить шайбу. Тренер дал установку хорошо подготовиться к встрече, максимально позитивно выйти и отыграть матч», — рассказал Чинахов «СЭ».
20-летний форвард провел в этом плей-офф 9 матчей и забросил 4 шайбы. Первый матч финала конференции Востока «Ак Барс» — «Авангард» состоится в эту субботу 3 апреля в 17:00.
(Вероника Ротенберг)
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