«Брызнули в глаза перцовкой, избили толпой в 12-13 человек». Знаменитый тафгай рассказал об ужасном случае из детства

Знаменитый тафгай клуба ВХЛ «Номад» Дамир Рыспаев рассказал о том, как его в детстве избила толпа человек.

— Есть мнение, что в Казахстане суровое детство, много драк. Расскажите про самую жесткую уличную драку.

— Не то чтобы жесткая, просто несправедливая драка. Вообще, не назвал бы Усть-Каменогорск сильно криминальным городом. Кто где ходит, с такими и общается. Мы с другом шли как-то, нам было лет по 12-13 лет. И нас избили толпой, человек 12-13, наверное.

— Что за беспредел?

— Ребята были нашего возраста, но более подготовленные. В тот момент я понял, что перцовые баллончики — сила. Когда тебе в глаза брызгают, ты просто открыть их не можешь.

— В вас брызнули, получается?

— Да, брызнули, сволочи (смеется). Вам не брызгали?

— К счастью, обошлось.

— Это просто нереально. Вроде бы думаешь, что ерунда, а когда брызнут — глаза слезятся, слизистая в шоке. (Илья Андреев)

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