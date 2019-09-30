Боб Хартли: «Щербак показал отличный хоккей»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги домашней победы над «Металлургом» (3:2). Отметим, что Никита Щербак вернулся в состав после двух пропущенных матчей.

— Отличная игра с нашей стороны, особенно у спецбригад большинства и меньшинства. Было много нарушений с обеих сторон, спецбригады вышли на первый план, и наши сработали очень хорошо. Бобков здорово сыграл. «Магнитка» очень одаренная в атаке команда. Ее атаку сложно сдержать. И в конце встречи я постоянно смотрел на табло, но секунды текли так медленно... Такой вот «Металлург», который по-прежнему очень силен, поэтому я отдаю должное своей команде.

— Как вам Клинкхаммер в роли центрального нападающего?

— Ценность Клинкхаммера в том, что он может играть на всех трех позициях в нападении. Поэтому он — очень полезное приобретение. Учитывая травму Зернова и отсутствие глубины на позиции центра, мы наигрывали центральным Грачева, хотя это не родная для него позиция. Роб раньше играл в центре. Ему, конечно, уютнее на фланге, но он настолько командный хоккеист, что готов делать что угодно для блага команды. Посмотрите, какую работу он проделал в меньшинстве. Какую работу он проделал в большинстве на чужом пятаке! Он не яркий легионер, но очень надежный. Это важный момент. Его можно выпустить на лед в абсолютно любой ситуации, и он не подведет.

— Может ли Щербак играть так же, как сегодня, хотя бы в одном матче из двух?

— Он очень хорошо сыграл. Мы обстоятельно поговорили с ним. Составили план. Определили аспекты, в которых он должен прибавить. Быстро все исправить не получится, конечно, но мне нравится с ним работать. Сегодня он вернулся в состав и показал отличный хоккей. (Игорь Еронко)

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