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Боб Хартли: «Доволен, что «Авангард» в Китае набрал три очка из четырех»

20:28

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлунем» (2:3ОТ).

— Получилась достаточно хорошая игра, — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда». — Конечно, нам хотелось бы взять еще одно очко в овертайме. Но не удалось прочитать их действия, последовал выход «2 в 1». А в овертайме выходы с численным преимуществом играют решающую роль, таких у них было даже два, и со второй попытки противник поразил наши ворота.

— Можно считать три взятых очка в Китае удовлетворительным результатом?
— У нас сложный выезд, всем нелегко. Я доволен, что мы записали в свой актив 3 очка из 4. Но очень огорчен тем, как мы отдали сопернику четвертое очко.

Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37084/

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