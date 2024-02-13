Билялетдинов подвел итоги матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:0).

— У нас игры всегда проходят сложные с Нижнекамском. Они показывают неплохой хоккей в последнее время, нам было нелегко. Ребята сыграли правильно, в большинстве две забили, что всегда приятно. Пробуем новые сочетания, смотрим. В принципе у нас кое-какие вопросы есть, но нормально движемся. Свечников в хорошей форме, она у него чистая, приятная... Смотрим на различные варианты по составу, сегодня такой вариант был.

Команда попала в плей-офф, так что оставшиеся игры будут, скорее, как подготовительные матчи для нас, но они в любом случае важны. Будем стараться играть так, как должны, продолжаем работать, исправлять ошибки, доводить до идеала. Как бы отреагировал на просьбу сыграть овертайм или проиграть от руководства республики? Давайте на этот вопрос без комментариев, — сказал Билялетдинов.

«Нефтехимик» располагается на девятом месте в Восточной конференции КХЛ и уступает хабаровскому «Амуру» по дополнительным показателям.