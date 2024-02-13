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Сегодня, 22:14

Билялетдинов подвел итоги матча с «Нефтехимиком»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:0).

— У нас игры всегда проходят сложные с Нижнекамском. Они показывают неплохой хоккей в последнее время, нам было нелегко. Ребята сыграли правильно, в большинстве две забили, что всегда приятно. Пробуем новые сочетания, смотрим. В принципе у нас кое-какие вопросы есть, но нормально движемся. Свечников в хорошей форме, она у него чистая, приятная... Смотрим на различные варианты по составу, сегодня такой вариант был.

Команда попала в плей-офф, так что оставшиеся игры будут, скорее, как подготовительные матчи для нас, но они в любом случае важны. Будем стараться играть так, как должны, продолжаем работать, исправлять ошибки, доводить до идеала. Как бы отреагировал на просьбу сыграть овертайм или проиграть от руководства республики? Давайте на этот вопрос без комментариев, — сказал Билялетдинов.

«Нефтехимик» располагается на девятом месте в Восточной конференции КХЛ и уступает хабаровскому «Амуру» по дополнительным показателям.

ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Зинэтула Билялетдинов
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«Витязь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 62 33 29 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 62 26 36 64
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 62 20 42 51
12 Барыс 62 19 43 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 63 38 25 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Куньлунь РС 62 21 41 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 63 19 44 45
Результаты / календарь
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18.02
13.02 12:00
Амур – Трактор
 5 : 3
13.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 2
13.02 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 7 : 2
13.02 17:00
Автомобилист – Динамо М
 1 : 2 ОТ
13.02 19:00
Витязь – Динамо Мн
 2 : 3
13.02 19:00
Ак Барс – Нефтехимик
 3 : 0
13.02 19:30
СКА – Лада
 2 : 1
13.02 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 2 : 4
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