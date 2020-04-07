Барабанов будет выбирать между «Торонто» и «Аризоной»

Нападающий СКА Александр Барабанов намерен попробовать свои силы в НХЛ. Игрок выбирает между «Аризоной» и «Торонто», сообщает The Province.

— У Александра была встреча в виде видеоконференции с двумя командами. На ней присутствовали тренеры, представители руководства и так далее, — рассказал агент нападающий Дэн Мильштейн. — Это два варианта, из которых он и его жена будут выбирать. Думаю, решение будет принято в скором времени.

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020 25-летний Барабанов провел 43 матча, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «минус 3». В четырех матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) очка.