«Автомобилист» забросил 6 шайб минскому «Динамо» на Кубке ЛЖД, Мэйсек оформил хет-трик
17:48
«Автомобилист» разгромил минское «Динамо» на Кубке Латвийских железных дорог — 6:0. Хет-трик оформил Брукс Мэйсек, дубль на счету Питера Холланда. Также отличился Никита Сетдиков.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубок Латвийской железной дороги
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы: Мэйсек — 4 (Секстон, Доус), 0:53 — 1:0. Мэйсек — 5 (Доус, Секстон), 15:59 — 2:0. Сетдиков — 2 (Мозер), 17:29 — 3:0. Мэйсек — 6 (Доус, Секстон), 23:10 — 4:0. Холланд — 4 (Плэтт, Березин), 42:57 — 5:0. Холланд — 5 (бол., Бодров, Плэтт), 49:11 — 6:0.
Вратари: Коварж — Энрот (Кульбаков, 42:57).
Броски: 22 (11+7+4) — 20 (7+7+6).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
22 августа. Рига. «Арена Рига».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...