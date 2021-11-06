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«Авангард» сообщил о завершении монтажа металлоконструкций кровли «Арены-Омск»

11:39
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Строители установили все 14 металлических ферм кровли основного здания домашнего стадиона «Авангарда» — «Арены-Омск», сообщает пресс-служба омского клуба.

Также завершен монтаж трибун арены, запущен индивидуальный тепловой пункт и подключено центральное отопление на первом и втором этажах.

В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних лестниц, перегородок, инженерных сетей, а также идет внутренняя отделка стадиона.

Монтируются металлоконструкции теплого и холодного контуров фасада арены. На зрительских парковках стадионе уже уложен асфальт и установлены бордюры.

«Арена-Омск» была стадионом «Авангарда» с 2007-го до 2018 года. В 2019 году стадион был снесен из-за того, что его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 омский клуб проводит домашние игры в Балашихе.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/media-content/video/3466/

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