"Авангард" продает билеты на матч с "Сибирью" с упоминанием Моуринью в промокоде

"Авангард" оригинально расценил инцидент с падением Жозе Моуринью перед игрой со СКА, и начал продажу билетов на игру с "Сибирью" с промокодом KOVER_MOURA.

По нему можно получить скидку в 30%. Билеты с этим промокодом будут продаваться до 14 февраля. Сам матч с "Сибирью" пройдет 22 февраля, он станет последним для омичей в регулярном чемпионате.

Перед началом матча "Авангард" - СКА с португальским тренером произошел забавный инцидент. Произведя символическое вбрасывание, он подскользнулся на ковровой дорожке и упал.