«Авангард» переиграл «Куньлунь». Чинахов забил первый гол в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов забросил шайбу в ворота «Куньлуня» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 19-летний хоккеист отличился во втором периоде. Это первый гол Чинахова в лиге.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Зернов — 4 (Чинахов), 16:04 — 1:0. Чинахов — 1 (Береглазов, Костин), 27:43 — 2:0. Найт — 3 (Секач), 28:00 — 3:0. Локхарт — 1 (Шустр), 32:26 — 3:1.

Вратари: Бобков — Грубец (58:35 — 59:38).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 60 (27+18+15) — 20 (7+8+5).

Судьи: Беляев, Кулаков.

25 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».