«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина — 2:1. Победную шайбу забросил Сергей Толчинский в овертайме. В первой игре «Магнитка» победила 5:2, счет в серии равный — 1-1.

Третий и четвертый матчи пройдут в Магнитогорске 22 и 24 марта.

КХЛ

1/2 финала конференций

Второй матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шарипзянов — 1 (Стась, Потапов), 32:44 — 1:0. Карпов — 1 (С. Мозякин), 33:07 — 1:1. Толчинский — 4 (бол., Буше, Каски), 74:15 — 2:1.

Вратари: Грубец — Кошечкин.

Штраф: 33 — 8.

Броски: 44 (6+13+14+11) — 39 (14+8+8+9).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

20 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 1-1