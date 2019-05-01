После 9 сезонов в "Спартаке" нападающий Артем Воронин покидает московскую команду по истечению контракта, сообщает официальный сайт столичных. 27-летний спортсмен обратился с заявлением к болельщикам.

– Разумеется, годы, проведенные в "Спартаке", навсегда останутся в моей памяти – такой солидный отрезок жизни просто невозможно выбросить из сердца.

​Уверен, "Спартак" с приходом нового тренерского штаба ждет очень интересное время. Мне тоже было бы интересно поработать с Олегом Знарком, но получилось так, как получилось. Уверен, что и меня ждут впереди интересные события.

Хочу пожелать всей спартаковской семье всего самого доброго. Больших побед и ярких матчей. Огромное спасибо всем, с кем я работал бок о бок много лет – руководителям, тренерам, моим многочисленным партнерам, врачам, массажистам, администраторам, водителям, всем сотрудникам клуба, каждый из которых вложил частичку своего труда в мое развитие как хоккеиста. Всем – огромной удачи и успехов, – приводит слова Воронина пресс-служба "Спартака".

В прошедшем сезоне Воронин провел 34 матча за "Спартак" и набрал 6 (3+3) очков.