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Апальков стал игроком «Динамо» после обмена с «Локомотивом»

15:15
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«Динамо» и «Локомотив» произвели обмен, по итогам которого форвард Даниил Апальков перешел в московскую команду, а ярославцы получили денежную компенсацию, cообщается на официальном сайте «Динамо».

В текущем сезоне 27-летний Апальков сыграл за «Локомотив» 31 матч, в котором набрал 5 (1+4) очков при среднем игровом времени в 9:45 за игру.

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