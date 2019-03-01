Антон Ландер: "Ак Барс еще не проиграл"

Форвард "Ак Барса" Антон Ландер надеется, что чемпионам прошлого Кубка Гагарина еще удастся спасти серию с "Авангардом"​ с 0:3. Омский клуб одержал победу над казанцами со счетом 4:1 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

– Мы начали хорошо. Мы упустили много моментов, но все-таки повели в счете. Мы давили и играли агрессивно. Но в итоге пропустили и проиграли. Мы расстроены, но надо играть. Серия еще не закончена.

– Сегодня была хорошая поддержка зрителей.

– Да. они гнали нас вперед. Мы еще не проиграли. В воскресенье мы выйдем за победой. (Артур Еникеев)

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