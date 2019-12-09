Антипин стал лучшим снайпером среди защитников в истории «Магнитки»

Защитник «Металлурга» Виктор Антипин забросил шайбу в ворота рижского «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, он забил 67-й гол за магнитогорцев и стал лучшим снайпером в истории команды среди защитников.

— Сегодня было очень важно уйти на паузу на Евротур с хорошим настроением, на победной ноте закончить этот отрезок. Хорошо играли сегодня, по заданию тренера, забили хорошие голы и строго действовали в обороне, — цитирует Антипина официальный сайт «Магнитки».

— Твой гол вывел тебя на позицию лучшего снайпера среди защитников «Металлурга» за всю историю выступления команды на высшем уровне. Сказали уже об этом?

— Да, мне давно говорили, что есть такая возможность. Конечно, очень приятно стать лучшим по голам в истории «Металлурга», потому что здесь играли отличные, можно сказать великие защитники, так что отлично находиться на вершине.

— Не давила психологически эта возможность на тебя?

— Нет, не было особого давления. Все нормально шло, в рабочем процессе.

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