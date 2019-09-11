Андрей Разин: «Кто увереннее в себе, тот и побеждает»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин посетовал на плохую реализацию голевых моментов после окончания матча с «Йокеритом» (1:4).

— При хорошей игре мы имеем много моментов, но опять, к сожалению, уступаем, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». — Опять не забили в большинстве, хотя были возможности. К ребятам претензий нет, работаем дальше. Надо только больше забрасывать. В хоккее побеждают те, кто больше забивает.

— Показалось, что во втором и третьем периоде с ребятами что-то случилось, они подсели.

— Не согласен. Мы, наоборот, в первом периоде проваливались, пропустили много контратак. Во втором мы 5 минут играли в зоне соперника, а они в нашей зоне только две с половиной. Мы бросили 24 раза, соперник в два раза меньше. Мы были быстрее, выше, сильнее, но проиграли период 0:2. Это хоккей. Также было и в третьем периоде. Можно по пальцам одной руки посчитать, сколько раз игроки «Йокерита» доехали до наших ворот. Но все их атаки были опасными. Соперник сыграл грамотно.

— Следующая игра через два дня. Над чем будете работать в эту паузу?

— В первую очередь надо, чтобы ребята восстановились в плане психологии. Любое поражение переживается, и поэтому процесс восстановления замедляется. Задача не что-то наиграть, а именно восстановиться.

— Проблема в реализации в психологии?

— Я считаю, что да. Не всегда в спорте побеждает тот, кто сильнее. Не только в хоккее... тот, кто увереннее в себе, тот и побеждает.

— Может быть, как-то календарь влияет? Очень тяжелый старт для команды.

— Нам все равно когда-то играть с лидерами придется. Мы обыграли «Авангард» и психологически поднялись. Но потом приехал ЦСКА. На данном этапе они на голову сильнее всех остальных команд.

У нас была позавчера игра, а у «Йокерита» не было. Мы действовали хорошо, но не забили. После этих матчей с лидерами, у нас череда встреч с нашими прямыми конкурентами и как раз дома. Хочется, чтобы мы к этим матчам подошли в оптимальной форме и с вовремя влитой «свежей кровью».

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