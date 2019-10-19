Андрей Разин: «Хочется избавиться от игроков, действия которых переворачивают игру»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:5). Череповецкий клуб по ходу встречи вел со счетом 3:1.

— Тяжелая игра. Были матчи и хуже в моей карьере, но трудно комментировать такую встречу, — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ. — Третий период почти пять минут играли в чужой зоне, но проиграли его со счетом 0:3. Печально. Команда молодая, надо через это пройти. Ошибки в случае с третьим голом, четвертым. Но это все исправимо. Придет с опытом, и таких ошибок мы не можем совершать. Жаль, что при счете 1:3 находятся люди опытные, которые своими действиями переворачивают игру. Хотелось бы от таких людей избавляться.