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Андрей Разин: «Хочется избавиться от игроков, действия которых переворачивают игру»

14:28
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:5). Череповецкий клуб по ходу встречи вел со счетом 3:1.

— Тяжелая игра. Были матчи и хуже в моей карьере, но трудно комментировать такую встречу, — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ. — Третий период почти пять минут играли в чужой зоне, но проиграли его со счетом 0:3. Печально. Команда молодая, надо через это пройти. Ошибки в случае с третьим голом, четвертым. Но это все исправимо. Придет с опытом, и таких ошибок мы не можем совершать. Жаль, что при счете 1:3 находятся люди опытные, которые своими действиями переворачивают игру. Хотелось бы от таких людей избавляться.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/19/458082.html

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