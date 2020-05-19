Андрей Педан: «Русский юмор более интеллектуальный, чем американский. Как им объяснить «Здесь вам не тут»?

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал о российском и американском юморе. Он с юных лет выступал в низших лигах Северной Америки и провел 13 матчей за «Ванкувер».

— Можете объяснить, чем русский юмор отличается от американского?

— Он более широкий и, я бы сказал, интеллектуальный, — цитируют Педана «Известия». — Не знаю, как вам объяснить. Вот маленький пример: фраза Черномырдина «здесь вам не тут». Как это объяснишь американцам? А в русском лексиконе еще куча таких оборотов. И слов, которые могут иметь двойное значение. Это просто не объяснить за океаном. Я считаю, что там шутки слишком прямолинейные — их просто понять. А в России юмор, который один человек воспримет одним образом, другой — по-другому. Третий вообще просто посидит и подумает: «Что за ерунду сказали?» А четвертый станет смеяться до слез. Думаю, русский язык слишком многообразный и великий. Не все его могут понять. Даже мы, русские, многих своих слов не понимаем и не до конца знаем их значение. Так же и с юмором. Если он у ребят есть, то с ними всегда интересно и весело проводить время. Даже на сборах, когда сил нет и хочется просто добраться до комнаты и поспать. Поэтому мне очень нравится общение в России.