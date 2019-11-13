Андрей Мартемьянов: «Пусть у «Автомобилиста» хоть вратарь забивает»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Сочи» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков: в нужный момент они нас хорошо поддержали, погнали вперед, — цитирует Мартемьянова официальный сайт лиги. — Поблагодарить нашего вратаря: в нужный момент сделал хорошие спасения и оставил команду в игре. Соперник был заряжен, и победа очень важна, нужно было хорошо начинать. Особенно если вспомнить прошлый сезон, где мы обычно после перерывов проигрывали. Но тут традицию нарушили и сейчас будем готовиться к тяжелому выезду. Все молодцы. Работаем.

За неделю паузы команда поработала хорошо. И эмоционально, и физически. Кроме того, разбор соперника мы провели прекрасно. Дали парням отдохнуть, постарались забыть предыдущие неудачи. После выходных вышли совершенно в другом психологическом состоянии. Без разницы, кто забивает — пусть хоть вратарь забьет! Главное, чтоб команда забивала и, самое главное, не пропускала. Резерв у нас есть, стараемся держать звенья, чтобы больше у ребят было больше понимания и сыгранности. В креативе мы добавили: в некоторые моменты парни выдают хорошие, нестандартные решения.

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