Анатолий Голышев: «У меня аж мурашки пошли... Дацюк проводит, возможно, последний сезон в карьере»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о целях команды на нынешний сезон.

— Весной вы говорили, что точно уедете в НХЛ после этого сезона...

— Сейчас я не был бы так категоричен.

— Потому что не хотите навлечь на себя гнев болельщиков?

— Нет, не поэтому. Просто трудно что-то загадывать заранее. Я заключал контракт по схеме «2+2», и у меня действительно следующим летом будет возможность уехать в НХЛ. Но воспользуюсь ли я ей? Ждут ли меня там? Какая ситуация будет в мире? Много факторов, и хоккейных, и бытовых. Так что сейчас я об этом не думаю.

— Был ли момент в вашей карьере, когда вы могли покинуть «Автомобилист»? Будь то отъезд в «Айлендерс» или переход в другой клуб КХЛ.

— Наверное, в прошлом году. Тогда я мог уехать в Америку, но в итоге решил подписать новый контракт с «Автомобилистом». Если говорить о КХЛ, то какие-то слухи ходили после того, как я забросил 25 шайб за сезон. Но без конкретики, никто на меня не выходил. А вообще, я не совру, если скажу, что моя мечта — провести всю карьеру в одном клубе. По крайней мере, говоря о Россию. Думаю, многие хоккеисты мечтают об этом, но не у всех складывается. Бывает, что обстоятельства складываются против наших планов.

— Для «Автомобилиста» этот сезон во многом уникальный. Он может стать последним в Екатеринбурге не только для вас, но и для Якуба Коваржа. Никита Трямкин остался на год из-за того, что в Америке неопределенность со следующим сезоном. Вы же понимаете...

— У меня аж мурашки пошли...Паша Дацюк проводит, возможно, последний сезон в карьере.

— ...И Дацюк, безусловно. Я это к чему. По сути, для «Автомобилиста» это последний шанс выиграть что-то значимое в таком составе.

— И мы это прекрасно понимаем. Всеми силами постараемся совершить долгожданный для нас шаг вперед и сделать этот сезон лучшим для «Автомобилиста».