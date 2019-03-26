Анатолий Голышев не поедет в "Айлендерс"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев рассказал, что хотел бы продолжить выступления в КХЛ и ведет с уральским клубом переговоры о новом контракте.

- Я не собираюсь ехать в НХЛ ни сейчас, ни после сезона. Мы ведем переговоры с "Автомобилистом". Они на решающей стадии, и скоро появятся какие-то новости. Почему не поеду в НХЛ? У меня семья, появился второй ребенок, и мне кажется, будет лучше, если я останусь в КХЛ. Пока не могу сказать ни срок будущего контракта с "Автомобилистом", ни другие подробности, но работа ведется и она позитивная. После поражения от "Салавата Юлаева" я пару дней отдохнул, а сейчас тренируюсь, готовлюсь поехать в сборную, так как мне пришел вызов, - сказал 24-летний хоккеист. (Алексей Шевченко)

За "Автомобилист" Голышев выступает с 2013 года. В сезоне-2018/19 он набрал 45 очков в 63 матчах. Хоккеист был выбран "Айлендерс" на драфте-2016 под общим 95-м номером.