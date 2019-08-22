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Александр Крылов: «Раньше я болел за СКА»

13:29
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о том, что раньше был болельщиком СКА.

— Раньше я болел за СКА с учетом моего бэкграунда (Крылов родился в Санкт-Петербурге. — Прим. «СЭ»), — сказал Крылов. — Но СКА нынешний и тот — день и ночь, сейчас совсем другой уровень. Помню времена, когда на команду ходили по 500 человек.

Сам я занимался хоккеем, по детям играл прилично. Но каждый должен заниматься своим делом, я это, к счастью, понял рано. Сейчас играю в хоккей раз в неделю, если нет командировок. (Игорь Еронко)

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