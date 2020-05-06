Александр Хохлачев: «Хочу стать лидером «Авангарда»

Новичок «Авангарда», нападающий Александр Хохлачев рассказал о переходе из «Спартака» в клуб из Омска.

«Для меня это новая страница в карьере. «Авангард» — это топовый клуб, который борется за кубок каждый год, так что для меня это новый шанс проявить себя с ещё лучшей стороны. Перспективы — естественно, выиграть Кубок Гагарина: у нас подбирается сильная команда, и мы будем биться за него. Также хочу стать лидером команды», — приводит слова Хохлачева пресс-служба «Авангарда».

26-летний Хохлачев провел 62 матча за «Спартак» в сезоне-2019/20 и набрал 37 (16+21) очков.