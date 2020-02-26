Александр Гулявцев: «У «Амура» были тяжелые времена, но ребята боролись за плей-офф до последнего матча»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:0).

По итогам регулярки хабаровчане заняли девятое место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

— Говорили, что сегодняшний матч нам нужно сыграть для болельщиков, — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ. — У ребят настроение после упущенного шанса на плей-офф не очень, конечно. Не скажу, что сегодняшняя игра была «от ножа», много технического брака и ошибок. Результат же для почти полных трибун в Хабаровске считаю положительным, оставили в последнем матче хорошее впечатление. Хочу поблагодарить команду за сезон. У нас были тяжелые времена и в плане кадров, и в плане игры, но ребята боролись за плей-офф до последнего матча.

Поздравил ли Вячеслава Ушенина отдельно с хет-триком? Ну, его судья-информатор поздравил. Когда игрок забрасывает три шайбы — это событие. Он молодчик.