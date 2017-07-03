Агент связал возвращение Романа Любимова в ЦСКА с желанием сыграть на Олимпиаде

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Романа Любимова, рассказал о том, почему бывший нападающий "Филадельфии" решил вернуться в ЦСКА. Ранее армейский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с форвардом.
– Шансы на то, что Роман мог остаться в "Филадельфии", были – клуб сделал ему предложение, – цитирует ТАСС Чистякова. – В рамках дополнительных переговоров были некоторые подвижки в лучшую сторону для игрока. Но потом Роман, взвесив все "за" и "против", и с учетом олимпийского сезона и большого желания попасть в сборную, принял решение вернуться в Россию.
Напомним, что Любимов уже выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. В составе армейцев он стал победителем чемпионата России. Перед началом сезона-2016/17 он перешел в НХЛ, подписав однолетний контракт с "Флайерз". В "Филадельфии" он провел 47 матчей, набрав 6 (4+2) очков.
740
6 очков в НХЛ?! ну ну.... отстой там не держат....
18:26 3 июля
SV13
Ну да, ну да... олимпиада... деньги совсем ни при чем ))
17:53 3 июля