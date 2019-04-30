Минское "Динамо" предложило новые контракты 12 игрокам команды, информирует официальный сайт белорусского клуба. В список попали: Даниил Бокун, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Александр Когалев, Илья Литвинов, Максим Парфеевец, Теему Пулккинен, Куинтон Хауден, Дмитрий Буйницкий и Иван Дроздов.

– Согласно Правовому регламенту КХЛ клуб, у которого 30 апреля истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет право сделать такому хоккеисту квалификационное предложение. Игрок, которому оно сделано, с 1 мая приобретает статус "Ограниченно свободный агент". Если до 31 мая игрок не принимает это предложение либо не представляет контрактное предложение другого клуба, все спортивные права на такого хоккеиста закрепляются за "старым" клубом, – написано в заявлении "Динамо" на сайте.

У голкипера Михаила Карнаухова, защитника Кирилла Готовца и нападающего Сергея Костицына контракты действуют до 30 апреля 2020 года.

Все о КХЛ – здесь