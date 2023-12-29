«Не у всех международных федераций есть воля принимать собственные решения»

Интервью гендиректора Федерации гандбола России Льва Воронина.

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин в большом интервью «СЭ» подвел итоги года, рассказал о взаимодействии с международными партнерами, работе по развитию гандбола в стране и предстоящем рождественском турнире мужских сборных в Москве.

— Контакты с ИГФ и ЕГФ в любом случае сохраняются, — начал Воронин. — Мы общаемся, обсуждаем различные вопросы, прощупываем почву на предмет изменений в текущем положении дел и возможности нашего возвращения на международную арену. К сожалению, на последний конгресс ЕГФ в швейцарском Базеле мы попасть не смогли. В любом случае чувствуется давление на международные федерации со стороны МОК, как и во всех других видах спорта. Несмотря на наши конструктивные взаимоотношения и на то, что нас многие ждут, ИГФ и ЕГФ не хотят рисковать и принимать какие-то решения, которые могут повлечь санкции уже к ним. Лишь у некоторых есть воля принимать собственные решения — у тенниса, у академической гребли, борьбы, бокса. В этом плане очень многое зависит от харизмы и позиции руководителя.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отстранение России — банальное желание избавиться от конкурентов

— В свою очередь, МОК за последний год не раз выступал с заявлениями, после которых ничего не прояснялось, да и не менялось особо. Зато международные олимпийские чиновники разом отцепили от Игр в Париже всех представителей командных видов спорта из России. Ваше отношение к этому?

— Самое удивительное в этом то, что в каждом заявлении представители МОК утверждают — атлеты не должны страдать от действий политиков и правительств. В целом мы — весь российский и белорусский спорт и олимпийские комитеты — видим со стороны МОК подмену понятий, не объяснимую ничем. Как можно разделять, скажем, борца и гандболиста? Оба спортсмены, только у одного индивидуальная дисциплина, а у другого — командная. Мы послушали заявления коллег из Норвегии и пришли к выводу, что в их основе банальный страх перед нашей сборной, которой они на Олимпиадах проиграли два полуфинала подряд. Выглядит очень некрасиво. Другой пример: страны, которые никогда не ездили на чемпионаты мира или Европы и получили это право благодаря нашему отстранению, преподносят это как будто они сами молодцы, у них крутые команды. Так что отсечение сборных России по командным видам спорта — это просто желание избавиться от претендентов на медали.

— То есть шансов поехать в Париж изначально не было?

— Шли разговоры в кулуарах, что нам могут предоставить возможность допуска, дать wild card в квалификационный турнир. Но после вердикта МОК все стихло.

— Какая работа ведется ФГР по организации спаррингов для национальных команд?

— Мы предлагали коллегам разные форматы товарищеских встреч — готовы поехать и на выездные матчи, и принять игры у себя, все организовать. Даже без особой шумихи, нам просто нужна игровая практика. Скажу больше, им же она тоже нужна. Особенно интересны наши женские команды всех возрастных категорий. Их рейтинг очень высок. Та же Венгрия, с которой у нас давние исторические связи, готова была бы послать сборные в любой момент, но сделать этого сейчас не может из-за давления извне.

— Есть варианты, кроме уже традиционных игр против Белоруссии? Ездила же женская сборная летом в Китай?

— В конце декабря у мужской сборной были запланированы выездные игры в Катаре. У ребят даже визы уже были оформлены, а принимающая сторона нам купила билеты. Но тут вмешалась уже природа — в конце октября там произошло сильное наводнение, и власти страны распорядились отменить мероприятия с приездом иностранных гостей. Надеюсь, мы сможем провести матчи уже в 2024 году.

— Зато в январе удалось организовать традиционный рождественский турнир. Почему в последний момент от участия отказалась команда Марокко?

— Они прислали нам официальное письмо, извинялись и пояснили, что не могут приехать из-за проблем с документами у представителей тренерского штаба — там работают египетские специалисты. Надеемся, на этот раз все сложится у команды Ирана. Год назад они отказались из-за трудностей с логистикой, им было бы сложно из Москвы попасть на чемпионат мира в Польшу и Швецию. А вместо марокканцев по согласованию с главным тренером сборной России Велимиром Петковичем мы решили заявить молодежную сборную. У них тоже не так много игр, а ведь некоторые из ребят уже выступают в элитном дивизионе чемпионата страны. Им будет полезно получить опыт на таком уровне. Кстати, те же иранцы очень заинтересованы в проведении матчей и на уровне молодежек, мы их ждем в марте. Отправили приглашение сыграть спарринги с женской молодежной сборной Китая. У остальных пока до конкретики не доходит.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА — самый стабильный клуб у мужчин

— В мужской суперлиге сыграно уже больше круга. Что отметите?

— Чемпионат у нас по-прежнему интересный, немало неожиданных результатов. Посмотрите, недавно «Чеховские медведи» проиграли на выезде «Динамо-Сунгуль» — раньше такой результат даже представить было невозможно. Подмосковная команда идет по дистанции не очень ровно, уж не знаю точно почему. Хотя справедливости ради уральцы заметно прибавили в нынешнем сезоне. Радовал в начале сезона краснодарский СКИФ, где сделана ставка на собственных воспитанников. Ребята почти в каждом матче играют на победу — например, на выезде взяли верх над «Зенитом». Несмотря на потерю нескольких ключевых игроков, по-прежнему высоко идут «Пермские медведи». В целом у мужчин результаты очень плотные. Даже новички прошлого сезона из омского «Скифа» уже набрались опыта и выглядят совсем по-другому. А лидерство ЦСКА обусловлено тем, что они показывают наиболее стабильную игру, особенно в защите. Армейцы сделали качественные приобретения, например, Роман Царапкин как раз помог зацементировать оборону. Хотя самые важные матчи в чемпионате, конечно, впереди.

— На «Зенит» возлагали большие надежды, пророчили петербуржцам борьбу за титул. Почему пока ожидания не вполне совпадают с реальностью?

— Селекция действительно была проведена серьезная. Но не забывайте, что тот же Дмитрий Киселев перешел в «Зенит» только в августе, когда основа уже прошла все предсезонные сборы. И он такой не один. Когда команда комплектуется в таком режиме, невозможно выйти и сразу выдать результат. Нужно время, чтобы люди сыгрались. У того же ЦСКА после потери Киселева пришел Царапкин, которого быстро встроили в существующую систему игры. А когда команда пополняется большим количеством игроков, всегда необходимо время для того, чтобы они в нее безболезненно интегрировались. Думаю, после Нового года «Зенит» будет выглядеть уже по-другому.

— Второй год подряд российские и белорусские клубы играют в SEHA — Gazprom League. Вам нравится, как развивается этот турнир?

— Я разговаривал с тренерами наших клубов, и все положительно оценивают этот проект. В связи с тем, что у нас нет еврокубков, игроки получают дополнительный опыт через SEHA — Gazprom League. Конечно, это сложно — ряд игроков говорили, что столь насыщенного календаря у них не было за всю карьеру. Но при грамотном введении в состав молодых игроков мы получаем очень хорошую историю и можем найти баланс между чемпионатом России и этой лигой. Тренерский штаб получает возможность расставить приоритеты и обкатать ближайший резерв. А для нас это дополнительное внимание к гандболу.

— При этом первый финал турнира вышел чисто белорусским.

— Думаю, у «Чеховских медведей» и ЦСКА остался осадок. Все-таки эти команды в любых соревнованиях играют на победу. Надеюсь, что они будут брать реванш в нынешнем сезоне. А если «Финал четырех» снова примет Петербург, это серьезная мотивация и для «Зенита».

— Перед началом сезона было объявлено о реформе системы трансляции матчей и платформы «Гандбол ТВ». Есть ли первые итоги этой работы?

— На самом деле тема важная и сложная. Конечно, никакая новая система не может просто взять и заработать без нареканий. И у нас они тоже возникают. Например, в начале сезона при большом объеме матчей не выдержала платформа. Ряд клубов не всегда соблюдают требования регламента по скорости интернета на аренах. Возникают и форс-мажорные обстоятельства — недавно оборвалась трансляция из Ставрополя. Стали разбираться, и оказалось, что мяч угодил прямиком в центральный компьютер и вывел его из строя. В результате есть справедливые замечания. Понятно, что зрителю без разницы, что именно сломалось, он и не должен в этом разбираться, но обстоятельства бывают разные. И не всегда в этом наша вина. Мы все детали обсуждаем с подрядчиком, изучаем статистику и продолжаем работать над улучшениями системы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

За российскими девушками стоит очередь из зарубежных клубов

— Какие впечатления остаются пока от женского чемпионата России?

— Как показывают результаты, пока никому ничего не гарантировано. На данный момент наиболее сбалансированной командой после прихода нового тренера выглядит «Ростов-Дон». Что касается ЦСКА, то они два раза за последние три года стали чемпионками, выиграли другие трофеи. Но сейчас команда испытывает реальный кадровый дефицит — им тяжело, и какое-то время нужно просто продержаться, не растерять свои очки. А к началу плей-офф вернутся лидеры, и там будет уже совсем другой гандбол.

— Очень хороший ход набрали дебютантки из «Черноморочки». Как оцениваете их перспективы?

— Прежде всего, желаю команде сохранить обороты. Нужно отметить, что «Черноморочка» заметно обновилась летом, в коллектив пришло немало опытных игроков. То есть это уже немного не та команда, которая в прошлом году выходила в суперлигу. Но все равно впереди у нее немало испытаний — когда появляется новичок, поначалу он для всех загадка. Но потом другие начинают относиться к нему уже более серьезно, готовиться к сопернику тщательно, разбирать его игру. И уровень сопротивления становится другим.

— Недавно стало известно о грядущем отъезде за рубеж Валерии Кирдяшевой и Полины Горшковой. Несмотря на текущую ситуацию, российские игроки продолжают пользоваться спросом в Европе, играют в Лиге чемпионов. О чем это говорит?

— Каждый сам для себя решает, где ему играть, в каких соревнованиях участвовать. Как я уже говорил, у девушек у нас сейчас команды всех возрастов с медалями, и за игроками сейчас в буквальном смысле слова очередь стоит. Приятно, что есть спрос, это говорит в том числе и о том, что детские тренеры в России работают хорошо, готовят спортсменов и передают в команды мастеров, и о том, что на взрослом уровне правильно развивают игроков.

— При этом почти все легионеры, выступавшие в суперлиге, покинули Россию.

— На мой взгляд, каждую ситуацию необходимо использовать таким образом, чтобы нашему гандболу это шло на пользу. В частности, больше шансов проявить себя получают российские игроки. Посмотрите, в прошлом сезоне шикарно раскрылась правый полусредний ЦСКА Юлия Баева, стала одним из лидеров команды. А при наличии легионеров она была бы третьим-четвертым номером на своей позиции. И мы бы на площадке ее почти не видели. А потом получается, что талантливый игрок пересидел в запасе и может проявить себя только в команде-середняке. Сейчас же у нас появляются новые лица, что радует.

— Получается, селекционная работа у клубов в корне поменялась?

— Думаю, это лучше спросить у руководителей клубов. У каждого из них свои секреты. Я же считаю, что работать нужно открыто, добросовестно, не вставляя коллегам палки в колеса. У нас появляются новые регионы на карте — Сахалинская область, планируется создание команды в Кемерове, вот-вот будет аккредитована федерация в Новосибирске. И, на мой взгляд, клубам стоит обратить внимание на эти регионы — давно известно, что в Сибири и на Дальнем Востоке у людей хорошие антропометрические данные, есть из чего выбрать. И было бы хорошо, если бы клубы наладили взаимодействие с теми гандбольными секциями, которые там будут создаваться. И у девочек, и у мальчиков.

Детские турниры вызывают интерес к гандболу на местах

— Как, кстати, выстроена работа ФГР по расширению гандбольной географии?

— Как правило, там, куда приезжает наш руководитель Сергей Николаевич Шишкарев, рано или поздно запускается процесс. После его встреч с главами регионов, министрами спорта появляется что-то новое. Хороший пример — Кемерово, где мы провели женский Суперкубок и началась подготовка к созданию команды. Те же Татарстан, Сахалинская область — идет работа, есть развитие. Команда из Сахалина уже приезжала на Кубок ФГР, а недавно на острове местная федерация провела первый детский турнир. Я присутствовал на нем и был впечатлен увиденным. За короткое время там сделано очень многое с точки зрения развития и популяризации гандбола. В Брянске построили многофункциональный зал, где можно проводить тренировки и официальные гандбольные матчи, недавно там впервые принимали межрегиональные соревнования. Многое ведь зависит от энтузиастов на местах. Если их нет, то даже при наличии финансовых возможностей ничего не добиться.

— Раз уж зашла речь о детском Кубке ФГР — довольны тем, как развивается этот проект?

— После осеннего турнира в Нижегородской области я встречался с руководителями местной федерации, и они рассказали, что сразу две школы выразили готовность создать секцию гандбола и попросили найти им тренеров. Приезжайте на следующий турнир — чтобы понять эмоции самих детей, достаточно просто один раз зайти в зал и посмотреть на счастливые лица. Для них это такой кайф! Они неделю играют друг против друга, большую часть времени проводят на арене, постоянно общаются, заводят новые знакомства. Плюс мы занимаемся и патриотическим воспитанием, проводим экскурсии, мастер-классы. То, что в нашем детстве мы делали в пионерлагерях. И я больше чем уверен, что ребята и девчонки, побывавшие на наших турнирах, до сих пор их вспоминают и хотели бы еще раз приехать. А многие родители просто не верили, что такое бывает — у нас все отзывы положительные. Значит, они расскажут об этом друзьям, коллегам, сарафанное радио — очень мощный и эффективный инструмент. Для нас же это значит, что две с лишним сотни детей продолжат в будущем заниматься гандболом. Поэтому мы считаем, что это важный проект, и стараемся приглашать на него команды из разных регионов. Любой такой турнир — это всплеск интереса к нашему виду спорта на местах.

— Руководители отечественного спорта не раз повторяли, что сложная международная обстановка — повод обратить больше внимания на внутренние проблемы. Как у нас обстоят дела с инфраструктурой? Не секрет, что даже в элите есть клубы, у которых не лучшие условия для проведения матчей.

— Мы видим ситуацию так — у каждого региона есть свой план по строительству, в том числе спортивных объектов. И надо отталкиваться от того, что у местной федерации должно быть выстроено взаимодействие с властями. Потому что можно в ходе диалога внести корректировки на стадии проектирования объекта, задать вопросы, как его планируется использовать. Ведь если взять нашу стандартную площадку 40х20 метров, то на ней, помимо гандбола, можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, тэг-регби, а если уложить ковер, то это и борьба, и дзюдо, и карате, и другие единоборства. Но все это правильно учитывать еще до начала строительства. Мы со своей стороны всегда готовы проконсультировать заинтересованные стороны. И уже дали задание проектному бюро разработать типовой проект такой арены. Готовы обсуждать участие и в финансировании строительства.

— В связи с отсутствием международных стартов у многих федераций возникли трудности финансового плана, стало сложно искать партнеров и спонсоров. Как дела у ФГР?

— В нынешней ситуации действительно очень тяжело находить спонсоров. Думаю, это касается не только спортивной отрасли. Но мы не останавливаем работу, занимаемся привлечением партнеров и рассматриваем разные форматы сотрудничества.

Фото ФГР

Пусть все плохое остается в прошлом

— Главные, на ваш взгляд, события в гандболе в уходящем 2023-м?

— Появление новых регионов на нашей карте. Интересный чемпионат России, и мужской, и женский — хорошая конкуренция, на которую не повлияла ситуация в мире. И речь не только об элите, посмотрите, какая борьба у мужчин в высшей лиге! Много всего произошло, но вот это, пожалуй, основное.

— А что пожелаете в наступающем 2024-м — себе, гандболистам, болельщикам?

— Однозначно желаю всем нам, чтобы все плохое, отрицательные моменты навсегда остались в прошлом и никогда не повторялись. И все перемены были только к лучшему. Спортсменам желаю следить за собой и обходиться без травм. Тем, кто проходит реабилитацию, — поскорее восстановиться и выйти на площадку. Очень хочется, чтобы справедливость была восстановлена и мы принимали участие во всех возможных международных соревнованиях. Особенно детских, ведь дети — наше будущее. Болельщикам желаю всегда объективно и трезво оценивать ситуацию и поддерживать любимые команды. А клубам — финансовой стабильности, чтобы можно было планировать свою деятельность даже не на год вперед, а иметь стратегию по развитию как минимум на пятилетку. И чтобы у нас в новом году появились новые классные игроки, которых мы пока не знаем.