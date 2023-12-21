Новогодний подарок. Российских гандболистов ждет международный турнир в Москве

Традиционный рождественский старт возвращается под именем OLIMPBET Кубок дружбы.

Приятная новость для гандбольных болельщиков пришла из стана Федерации гандбола России в начале недели — с 5 по 7 января в Москве пройдет международный турнир с участием мужских национальных сборных России, Ирана и Белоруссии, а также молодежной сборной нашей страны. Россияне по традиции откроют год домашними матчами с сильными соперниками.

— Нам было необходимо предоставить сборной игровую практику, — сказал «СЭ» спортивный директор ФГР Дмитрий Бочарников. — Собрать участников в Москве было непросто, но мы не будем жаловаться на обстоятельства, как не делали этого и раньше. Хотим порадовать болельщиков, которые соскучились по международным матчам не меньше спортсменов. Для них у нас тоже запланировано много интересного.

Новый год, новая сборная

С удачного для сборной России Евро-2022, на котором команда Велимира Петковича пошумела и заставила говорить о себе, прошло почти два года. К сожалению, в сложившейся ситуации с международными санкциями и отстранением от крупных стартов найти соперников действительно непросто. Последний пример — у ФГР была договоренность о проведении в конце декабря товарищеских матчей в Катаре, но по ряду причин выезд сорвался.

Поэтому вдвойне приятно, что традиция проводить в январе международный турнир в Москве возобновилась после небольшой паузы. Игры OLIMPBET Кубка дружбы пройдут на столичной волейбольной арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной, продажа билетов начнется на днях. Тех же, кто не имеет возможности попасть на трибуны, ждут трансляции как в интернете, так и по телевидению.

Штаб во главе с Петковичем пригласил в команду 20 гандболистов, которые представляют восемь клубов из трех стран. Есть в составе и легионеры — вратарь Виктор Киреев из немецкого «Фюксе Берлин» и левый полусредний Александр Шкуринский, представляющий белорусский «Мешков Брест». Впрочем, оптимальную заявку вновь помешали собрать травмы.

— К сожалению, в сборную не приедут Сергей Иванов, Дмитрий Житников и Павел Андреев, продолжающие восстановление, — сказал Петкович пресс-службе ФГР. — С Сергеем Марком Косоротовым я на связи. Он звонил мне и сказал, что очень хочет сыграть за сборную. Но пока у него определенные проблемы с документами.

Команда соберется сразу после Нового года и уже 1 января начнет подготовку к турниру.

Фото Федерация гандбола России

Битва школ

Из двух возможных вариантов проведения турнира организаторы OLIMPBET Кубка дружбы выбрали круговой формат. Он более справедлив для определения сильнейшего, а кроме того, позволит командам получить больше практики.

— Матчи на уровне сборных — это всегда полезный опыт, независимо от имен конкурентов — разные стили, подходы к игре и особенности команд, — отмечает Бочарников. — Мы на всех уровнях часто играем с командами Белоруссии, у нас принципиальное соперничество и примерно равный уровень. Теперь же надеемся посмотреть на сборную Ирана. Любопытно, как проявят себя на фоне серьезных соперников гандболисты российской молодежной сборной.

По словам Бочарникова, «молодежка» заменит на турнире национальную команду Марокко. Африканцы сначала подтвердили приезд, но затем отказались, мотивировав это документальными проблемами по виду на жительство для египетских представителей тренерского штаба.

Состав сборной России

Вратари: Артем Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев («Фюксе Берлин», Германия), Владислав Мартыненко («СГАУ-Саратов»);

Левые крайние: Донат Морозов («Чеховские медведи»), Александр Синицын («Пермские медведи»);

Правые крайние: Илья Иванников (СКИФ), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев (ЦСКА);

Линейные: Александр Ермаков («Чеховские медведи»), Роман Царапкин (ЦСКА), Алексей Чирков («Зенит»);

Правые полусредние: Дмитрий Киселев («Зенит»), Александр Котов («Чеховские медведи»), Роман Шишков («СГАУ-Саратов»);

Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Михаил Виноградов («Зенит»), Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»), Александр Шкуринский («Мешков Брест», Белоруссия);

Разыгрывающие: Кирилл Котов («Чеховские медведи»), Савелий Шалабанов (СКИФ).

OLIMPBET Кубок дружбы

5 января

13.00. Белоруссия — Иран

15.30. Россия — Россия-2

6 января

13.00. Россия-2 — Белоруссия

15.30. Россия — Иран

7 января

12.45. Иран — Россия-2

15.15. Россия — Белоруссия