Гандболист ЦСКА Рудь объяснил свои слова о том, что будет отдавать передачи только белорусам

Центральный ЦСКА Артур Рудь прокомментировал свою фразу о том, что будет пасовать только белорусам.

«Моя фраза во время игры про то, что не буду давать пас никому, кроме белорусов? Да, это шутка, конечно. Просто был момент, когда мы убегали в отрыв, ребята мне крикнули: «Чего ты белорусу мяч не отдал, чтоб первый гол забили?» Я им и ответил, что больше не буду отдавать им передачи, только белорусам. Я так и делал. Конечно, в команде все общаемся без каких-либо проблем», — заявил Рудь Legalbet.

ЦСКА находится на первом месте в чемпионате, набрав 23 очка в 12 матчах. В следующем матче армейцы сыграют с «Скифом».

Игра пройдет 19 декабря в Краснодаре. Начало — 16.30 (мск).