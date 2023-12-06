Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 13:34

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Шишкарев.
Фото Александр Хазов, ГК ЦСКА

В очередной встрече Суперлиги армейцы на своей площадке были сильнее «Пермских медведей» — 42:39.

Итог поединка прокомментировал капитан ЦСКА Даниил Шишкарев, который преодолел отметку в 200 мячей за ЦСКА в официальных матчах.

«Это был гандбол «бей-беги», кто кого перебросает. Мы в этом компоненте оказались сильнее, поэтому и победили. Вообще, все последние матчи с «Пермскими медведями» складываются для нас хорошо, тут мы можем быть довольны. Правда, на этот раз снова немного потеряли концентрацию в концовке, когда вели 6-7 мячей, дали сопернику сократить отрыв, но все же не позволили затянуть себя в нервную концовку. Стоит отметить, что пермяки всегда играют до последних секунд и умеют прессинговать. Знал ли я, что забросил в этом матче 200-й мяч за ЦСКА? Да я даже не подозревал о близости этой отметки. Впервые услышал, как диктор по арене объявил», — сказал Шишкарев.

Благодаря успеху во встрече с пермяками армейцы сохранили единоличное лидерство в Суперлиге. Отрыв от ближайшего преследователя, «Чеховских медведей», составляет три очка.

Следующий матч ЦСКА снова проведет против «Пермских медведей», но на этот раз в рамках SEHA League. Этот поединок состоится 9 декабря в Москве на арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной.

(Александр Акимов)

ГК ЦСКА
0
Читайте также
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артур Рудь: «Глаза у нас горели от начала и до финального свистка»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости