ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России

В очередной встрече Суперлиги армейцы на своей площадке были сильнее «Пермских медведей» — 42:39.

Итог поединка прокомментировал капитан ЦСКА Даниил Шишкарев, который преодолел отметку в 200 мячей за ЦСКА в официальных матчах.

«Это был гандбол «бей-беги», кто кого перебросает. Мы в этом компоненте оказались сильнее, поэтому и победили. Вообще, все последние матчи с «Пермскими медведями» складываются для нас хорошо, тут мы можем быть довольны. Правда, на этот раз снова немного потеряли концентрацию в концовке, когда вели 6-7 мячей, дали сопернику сократить отрыв, но все же не позволили затянуть себя в нервную концовку. Стоит отметить, что пермяки всегда играют до последних секунд и умеют прессинговать. Знал ли я, что забросил в этом матче 200-й мяч за ЦСКА? Да я даже не подозревал о близости этой отметки. Впервые услышал, как диктор по арене объявил», — сказал Шишкарев.

Благодаря успеху во встрече с пермяками армейцы сохранили единоличное лидерство в Суперлиге. Отрыв от ближайшего преследователя, «Чеховских медведей», составляет три очка.

Следующий матч ЦСКА снова проведет против «Пермских медведей», но на этот раз в рамках SEHA League. Этот поединок состоится 9 декабря в Москве на арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной.

(Александр Акимов)