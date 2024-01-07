Дмитрий Санталов — о Кубке дружбы: «Турнир хороший, жаль, не победили»

Один из лидеров сборной России Дмитрий Санталов, забросивший 10 мячей в ворота Белоруссии в последнем матче международного турнира Кубок дружбы в Москве (31:32), сказал, что такие соревнования полезны для команды, несмотря на отрицательный итог.

— Игра у нас командная, поэтому результатом не могу быть доволен, — считает Санталов. — Шансы победить, конечно, были — хорошо играли, был динамичный гандбол, мы бегали, почти догнали в счете. Но на этот раз белорусы оказались сильнее. Первый тайм провели неудачно, будем смотреть, разбирать. Что говорил в перерыве Велимир Петкович? Что надо выигрывать. Мы собрались, выложились, но немного не получилось. У сборной Белоруссии не оптимальный состав, но и у нас много ребят не приехало. Силы примерно равные.

— Что скажете по итогам турнира?

— Все хорошо проявили себя. Посмотрите, как наша «молодежка» сыграла с Ираном, уступила только два мяча. Такие турниры всегда полезны, мы рады играть с сильными соперниками. Жаль только, не победили. Можно было сыграть и по-другому, но пока вот так.

Победителем OLIMPBET Кубка дружбы стала сборная Белоруссии, одержавшая три победы.