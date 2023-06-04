Вратарь немецкого «Фюксе Берлин» Киреев сравнил популярность гандбола в Германии и в России

Российский вратарь немецкого «Фюксе Берлин» Виктор Киреев сравнил популярность гандбола в России и в Германии.

«Чем немецкий гандбол отличается от российского? Во-первых, немецкая лига самая сильная в Европе. Здесь очень атлетичный гандбол. Команда, идущая на последнем месте, может легко обыграть или навязать серьезную борьбу лидеру. Можно сказать, никто никого не считает здесь аутсайдером. К подготовке очень серьезное отношение: постоянно тренируемся, смотрим видео игр наших соперников, тактику изучаем. Второе, что бросилось в глаза — болельщики. На обычные матчи приходит около восьми тысяч. Если дерби, то 10-12 тысяч на арене. В России, к сожалению, так не работают с болельщиками, и можно мечтать о такой посещаемости. Еще главное отличие, что все клубы в Германии частные. Администрация или государство не спонсирует. Есть титульный спонсор, серебряный, бронзовый. В теории, конечно, немецкие железные дороги могут кому-то предложить помощь, но ее надо заслужить. Таких, как «Газпром» или РЖД спонсоров ни у кого нет. Зарплаты у гандболистов, кстати, примерно такие же, как и в России. Лидер немецкого чемпионата может платить игроку чуть больше, чем 10-ое место, но разница будет небольшая. Самое главное, что гандбол здесь любят и развивают. Болельщики, приходя на арену, получают удовольствие не только от игры, но и от всего, что вокруг», — приводит слова Киреева Legalbet.

В чемпионате Германии «Фюксе Берлин» идет на третьей строчке, набрав 49 очков. За три тура до конца турнира клуб отделяют три очка от лидера — «Киля».