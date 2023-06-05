Вяхирева: «Очень горжусь собой и своей командой. Мы выиграли этот финал все вместе»

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего за «Вайперс» поделилась эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Вчерашняя игра была другой. Все чувствовали давление, но в этот раз мы решили повеселиться и выложиться по полной. Каждый играл очень хорошо. Соперники не знали, кого нужно закрыть в первую очередь, потому что опасность исходила от каждого. Мы выиграли этот финал все вместе, как команда. Моя мечта сбылась. Я пришла сюда, в «Вайперс», из-за командного духа, чемпионского духа, и чтобы выиграть трофей. Я сделала правильный выбор. Очень горжусь собой и своей командой», — приводит слова Вяхиревой официальный сайт Лиги чемпионов.

«Вайперс» в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов, Вяхирева завоевала трофей впервые в карьере. Россиянку признали самым ценным игроком финала.