Уколова высказалась об отказе сборной Норвегии по пляжному гандболу играть в бикини

Чемпионка Универсиады-2013 по пляжному волейболу Евгения Уколова прокомментировала инцидент, который случился в Болгарии на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

На матч за третье место сборная Норвегии вышла в длинных шортах, а не в бикини. За это Европейская федерация гандбола (EHF) оштрафовала команду на 1500 евро за нарушение правил униформы.

«Мне кажется, что, когда ты находишься на площадке, у тебя хватает разных факторов стресса. Поэтому, конечно, спортсмен, с точки зрения униформы, должен находиться в максимально комфортной для него обстановке. Каждый человек имеет на это право, тем более если это касается результата. Если ты понимаешь, что та или иная форма доставляет тебе неудобство, то почему бы не изменить формат и не сделать нахождение на площадке более комфортным?

Официально разрешить выбирать удобную форму имеет смысл. У каждого должен быть выбор, нельзя принуждать к чему-то. И когда речь идет о спорте, люди, прежде всего, выходят на площадку, чтобы показать результат, прийти к медалям», — цитирует Уколову «Газета.Ru».

Матч за третье место на чемпионате Европы по пляжному гандболу завершился победой Испании в трех партиях — 2:1.