Трефилов перенесет операцию на сердце до конца недели

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов будет прооперирован до конца этой недели, сообщает ТАСС. Напомним, что 63-летний специалист был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем после матча с французским "Безансоном" (28:29) в Кубке ЕГФ.

Трефилов почувствовал недомогание во время игры 3 февраля, после госпитализации дату операции несколько раз переносили. Ранее клуб выступал с заявлением, что врачи обнаружили проблемы с сердцем у Трефилова перед домашней игрой "Кубани", однако тренер вопреки требованиям медиков не пропустил игру и руководил командой.

Напомним, что во главе с Трефиловым сборная стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.